Gaidot Trampa inaugurāciju un Zelenska dzimšanas dienu, Krievija raida raķetes uz Zelenska dzimto pilsētu Krivijrihu, nogalinot 4 cilvēkus

"Katrs šāds teroristu uzbrukums ir kārtējais atgādinājums par to, ar ko mums ir darīšana," piektdien platformā "Telegram" pauda Zelenskis. "Krievija pati neapstāsies - to var apturēt tikai ar kopīgu spiedienu. Ar visu to pasaules iedzīvotāju spiedienu, kas novērtē dzīvību."