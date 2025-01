"Stipri novecojis, izskatās ne visai," tuviniekiem par Baltkrievijas opozicionāru Babariko nav ziņu vismaz gadu; parādījušies jaunākie foto ar politiķi

Tuvinieki un draugi par Babariko neko nezina jau vairāk nekā pusotru gadu - ziņas par viņu viņi saņēma tikai no bijušajiem ieslodzītajiem, kuri kolonijā redzēja politiķi. Viens no viņiem 2024. gada maijā pastāstīja, ka Babariko "sver astoņdesmit kilogramus, ir sirms, stipri novecojis, izskatās ne visai". Augustā vēl viens teica, ka citiem kolonijā ieslodzītajiem aizliegts sarunāties ar Babariko - par to viņus soda administrācija. Kā izteicās trešais ieslodzītais, ar kuru runāja telekanāls "Belsat", 2023. gada februārī attieksme pret Babariko "krasi mainījās, it kā būtu dota komanda no augšas maksimāli pastiprināt uzturēšanas režīmu", viņu sāka regulāri sūtīt uz izolatoru un pārtrauca laist pie viņa advokātu.