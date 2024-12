Naftas tankkuģis no "ēnu flotes" pie "EstLink 2": Somijas robežsardze pēta sakarības pēc elektrokabeļa darbības pārtraukuma

Pamatojoties uz monitoringa datiem, Somijas robežsardzes patruļkuģis Ziemassvētku dienas agrā vakarā novirzījis tankkuģi prom no rajona pie Porkalas pussalas. Ceturtdien agri no rīta abi kuģi joprojām atradās Porkalas tuvumā. Saskaņā ar "Marinetraffic" datiem naftas tankkuģis bija ceļā no Sanktpēterburgas uz Ēģipti.