Kristīgajā skolā pusaudze nošauj skolotāju, un pēc tam arī viņu pašu atrod beigtu

Šogad ASV kopumā ir notikušas 486 masu apšaudes, liecina “Gun Violence Archive” dati. No 15 992 cilvēkiem, kas tika nogalināti 2024. gadā, 236 bija bērni vecumā no 0 līdz 11 gadiem, un 1 100 bija pusaudži vecumā no 12 līdz 17 gadiem.