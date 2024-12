Krievija pārliecināja Asadu bēgt no Sīrijas...

Pēc tam, kad Asads piekritis bēgt no Sīrijas, viņa evakuāciju organizējuši Krievijas drošības dienestu aģenti. Viņi izveduši Asadu caur Krievijas gaisa spēku bāzi Sīrijā naktī uz 8. decembri dažas stundas pirms nemiernieki bija ienākuši Damaskā un paziņojuši par uzvaru teju 14 gadus ilgušajā konfliktā. Lidmašīnai, kurā atradās Asads, transponders tika izslēgts neilgi pēc izlidošanas, lai izvairītos no izsekošanas, sacīja viens no aģentūras sarunu biedriem.