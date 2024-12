FOTO: par interneta slavenību kļuvis vīrietis, kas tiek vainots ASV lielākās apdrošināšanas kompānijas vadītāja slepkavībā

Pēc aiziešanas no darba Luidži pārvācās uz dzīvi Havaju salā Honolulu. "Luidži bija lielisks puisis, nekas neliecināja, ka viņš varētu kaut ko tādu pastrādāt," medijiem norāda slepkavas īrētā dzīvokļa īpašnieks Džosija Raiens, kurš atklāj, ka Luidži salu nesen pameta, lai veiktu muguras operāciju. Kā liecina Mandžones ieraksti sociālajos tīklos, vīrietis jau kopš bērnības cietis no spondilolistēzes - stāvokļa, kad viens no mugurkaula kauliem slīd uz priekšu, radot hroniskas sāpes.