Rumānijas vēlēšanu rezultāti rada bažas par stabilitāti Eiropā un atbalstu Ukrainai

Visticamākā premjerministra kandidatūra ir līdzšinējais valdības vadītājs un PSD līderis Marčels Čolaku. Taču viņa politiskā zvaigzne sākusi rietēt pēc pazemojošās sakāves prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā. Lai gan aptaujas pirms vēlēšanām solīja viņa uzvaru, 24.novembrī notikušajā balsojumā ar gandrīz 23% balsu uzvarēja Džordžesku, kurš priekšvēlēšanu aptaujās faktiski pat nebija pamanāms. Savukārt, otrajā vietā ierindojās Laskonsi, par kuru balsoja nedaudz vairāk kā 19% rumāņu. Lai gan Čolaku no viņas atpalika tikai par nepilniem 3000 balsu, viņam nācās samierināties ar trešo vietu un no tālākas sacensības izstāties, vienlaikus arī paziņojot par aiziešanu no partijas vadītāja amata.