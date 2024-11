"Viņam noteikti bija jācieš ilgi," Lapzemē traģiskos apstākļos gājis bojā 22 gadus vecs dabas mīļotājs; blogera pēdējā ziņa ir sirdi plosoša

Lapzeme ir viens no Somijas reģioniem valsts galējos ziemeļos. Pēc teritorijas tas ir lielākais valstī. Tas robežojas ar Zviedriju rietumos, Norvēģiju ziemeļos un Krieviju austrumos. No dienvidrietumiem to apskalo Baltijas jūras Botnijas līcis, bet no dienvidiem tā robežojas ar Somijas Ziemeļpohjanmā reģionu.