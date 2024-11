Bijušās draudzenes rīcības dēļ puisis spiests savus miljonus meklēt atkritumu poligonā

"Jā, es izmetu viņa atkritumus, viņš man to lūdza. Datora rezerves daļa tika iemesta melnā maisā kopā ar citām nevajadzīgām lietām, un viņš lūdza, lai es to paņemu, sakot: "Te ir atkritumu maiss, kas jāaizved uz izgāztuvi." Man nebija ne jausmas, kas tajā ir, bet es negribīgi viņu atstāju vietējā izgāztuvē mājupceļā pēc brauciena uz skolu. Es domāju, ka tā ir viņa problēma, bet es to darīju, lai palīdzētu. Es neesmu vainīga, ka viņš zaudēja savu naudu, bet es ceru, ka viņš to atradīs," stāstīja sieviete.