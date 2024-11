Krievija karam Ukrainā izmanto pat tankus no kinostudijas filmu rekvizītiem

Gandrīz no paša sākuma Krievijas karaspēka pilna mēroga iebrukumaam Ukrainā parādījās ziņas par Krievijas bruņojuma trūkumu, kas lika Krievijas Aizsardzības ministrijai pieņemt lēmumu par veco krājumu atkonservēšanu. Konkrēti, uz fronti tika nosūtītu arī tanks T-55, kuru sarunā ar Putinu pieminēja Šahnazarovs. Šo tanku ražoja no 1958. līdz 1979. gadam, tika saražoti vairāk nekā 20 tūkstoši šādu tanku, un tie bija un ir dienestā vairākās pasaules valstīs. Modernizācijas un rezerves daļu zemo izmaksu, kā arī ekspluatācijas ērtuma dēļ tos dēvēja par “Kalašņikova tanku triecienšauteni”. No 1951. līdz 1967. gadam tika ražots peldošais tanks PT-76, kas arī tika vairākkārt modernizēts un eksportēts.