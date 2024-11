VIDEO: "Nē, Toļa, nedari to!" Sabiedrības sašutumu izraisījis video, kurā okupanti nošauj ievainotu Ukrainas karagūstekni

Sagūstītais ukrainis, runājot krieviski, agresoriem atklāj, ka ir no Sumu apgabala, pēc kā Krievijas bruņoto spēku karavīri viņam jautā, kur atrodas pārējie Ukrainas karavīri. Pēc tam, kad ukrainis atteicās uz jautājumu atbildēt, viens no karavīriem nomērķē uz viņu ar ieroci un vairākas reizes uz guļošo ukraini izšauj, kaut arī viņa biedri fonā aicina to nedarīt. "Nē, komandieri, nē, Toļa," viņi saka šāvējam aizkadrā.