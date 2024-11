Bijušais Rakveres mērs stāsta par Ukrainas atjaunošanu un mājokļu tirgus specifiku Baltijā un kara plosītajā zemē

Maijā Kijivas apkaimē apmeklējām palīdzības projektu, kurā bez pajumtes palikušajiem cilvēkiem no konteineriem tika izbūvēti mājokļi. Šis projekts tika īstenots ar atbalstu no Lietuvas, un šis fakts bija skaidri norādīts un visiem labi zināms. Domāju, ka vietējie tādas lietas redz. Mēs Baltijas valstīs esam pieraduši pie finansējuma no ES un pārāk neinteresējamies, no kurienes šī nauda nāk, jo esam savienībā jau 20 gadus. Tikmēr Ukrainā nauda ir daudz personalizētāka, cilvēki redz, ka palīdzība ir nākusi, piemēram, no Latvijas, no Rakveres sadraudzības pilsētas Cēsīm vai citām pilsētām.