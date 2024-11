Putins par kara izbeigšanu: esam gatavi kompromisiem, bet nevienā negrasāmies piekāpties

Tāpat Putinam gribētos, lai Ukraina pati veiktu savu "demilitarizāciju un denacifikāciju", uz visiem laikiem atteiktos no mērķa iestāties NATO, atteiktos no iestāšanās jebkuros militārajos blokos, atteiktos no plāniem atgūt kodolarsenālu, piešķirtu krievu valodai īpašu statusu, kā arī lai tiktu noņemtas visas Rietumu sankcijas pret Krieviju, kuras, kā daudzus gadus apgalvoja Kremļa propaganda, nāk "tikai par labu" Krievijai. Kad Ukraina un Rietumi izpildīs šīs prasības, tad Putins būs gatavs vienkārši sākt apspriest "saprātīgus kompromisus".