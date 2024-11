Komandieris Bens Hodžess: jābeidz ļauties Krievijas kodolšantāžai

Ne Ķīna, ne Indija nepavisam nevēlas, lai Krievija pielietotu kodolieročus, tās nevēlas traucēt savu piekļuvi lētai naftai un gāzei. Mans prezidents Krievijai ir pateicis, ka to sagaida katastrofālas sekas, ja Maskava pielietotu kodolieročus. Līdz ar to šādu soli no Krievijas vērtēju kā ārkārtīgi maz ticamu. Mums ir jāpārtrauc sevi tā dēļ ierobežot.