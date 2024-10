ES īpašais sūtnis sankciju jautājumos: Putins kanibalizē Krievijas ekonomiku

Eiropas Komisijas izpildviceprezidents un tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis (no kreisās), ASV Valsts sekretāra vietnieks Eiropas un Eirāzijas lietās Džeimss O'Braiens (James O'Brien), Eiropas Savienības īpašais sūtnis sankciju jautājumos Deivids O'Salivans (David O’Sullivan) un Lielbritānijas Karaliskā Apvienoto dienestu institūta direktore Karīna fon Hipela (Dr Karin von Hippel) piedalās "Rīgas konference 2024" paneļdiskusijā "What is the Path to a Ukrainian Victory?".