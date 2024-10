Baltijas valstīm jānoturas 10 dienas līdz NATO papildspēku pienākšanai - Lietuvā modelē Krievijas drīzo iebrukumu no okupētās Latvijas, Baltkrievijas un Kaļiņingradas apgabala

Šādu scenāriju uzskata par vienu no bīstamākajiem Latvijai, Lietuvai un Igaunijai, kad notiek tiešs Krievijas uzbrukums NATO austrumu flangam tuvāko triju gadu laikā. Uzbrukums Lietuvai paredz uzbrukumu no Kaļiņingradas apgabala, Baltkrievijas un Latvijas, kuru Krievijas armija sagrābšot triju dienu laikā, taču vācu tanku bataljons apiet krievu spēkus no flanga, apturot to virzību. Simulētās invāzijas pirmo dienu laikā vācu tanku bataljons paliek Lietuvas vidienē, piektajā dienā 44 “Leopard” tanki izvirzās no Lietuvas uz ziemeļiem, bet septītajā dienā no aizmugures uzbrūk Krievijas spēkiem, kas iebrūk no Latvijas, un triju dienu laikā vācu spēkiem izdodas pieveikt krievu vienības, apturot to virzību no ziemeļiem, vēsta izdevuma “ve.lt”.