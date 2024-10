Nozaguši kriptovalūtu aptuveni trīs miljardu dolāru vērtībā! "Microsoft" ziņo par Ziemeļkorejas hakeriem

Šie līdzekļi seguši vairāk nekā pusi no Ziemeļkorejas kodolieroču izstrādes izmaksām, teikts ziņojumā. 2023. gadā vien nozagti no 600 miljoniem līdz vienam miljardam dolāru. Ziņojumā arī norādīts, ka kopš pagājušā gada uzņēmums identificējis vairākus jaunus Ziemeļkorejas grupējumus. To skaita pieaugums, kā uzskata analītiķi, var liecināt, ka Ziemeļkorejas diktatora Kima Čenuna režīms paplašina savu iesaisti hakeru aktivitātēs, kas saistītas ar izspiešanu.