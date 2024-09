Tramps: Ukraina ir "sagrauta", jo nav piekāpusies Krievijai

Tramps trešdien sāka noniecināt Ukrainu, atbildot uz tās prezidenta Volodimira Zelenska nesen paustu kritiku par Trampu un viceprezidenta kandidātu Džeimsu Deividu Vensu. Zelenskis, kurš šonedēļ apmeklē ASV, lai piedalītos ANO Ģenerālās asamblejas sanāksmē, paziņoja laikrakstam "The New Yorker", ka Venss ir "pārāk radikāls", ierosinot Ukrainai atteikties no Krievijas okupētajām teritorijām, un ka Tramps "īsti nezina, kā apturēt karu, pat ja viņš domātu, ka to zina".