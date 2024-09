2024. gada pirmajā pusē Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra reģistrē vairāk nekā 500 000 patvēruma lūgumu ES

EUAA prognozē, ka līdz gada beigām ES, Norvēģijā un Šveicē tiks saņemts vairāk nekā miljons patvēruma lūgumu. Aptuveni 71 000 lūgumu saņemti no cilvēkiem, kas aizbēguši no pilsoņkara plosītās Sīrijas. Tas ir par 7% vairāk nekā pērnā gada pirmajos sešos mēnešos. 45 000 pieteikumu saņemti no afgāņiem, kas ir par 18% mazāk nekā 2023.gada pirmajā pusē. No Venecuēlas patvērumu lūdza 37 000 cilvēku, no kuriem lielākā daļa pieteicās patvērumam Spānijā.