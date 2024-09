Navaļnija komanda apgalvo, ka uzbrukumu Volkovam Viļņā pasūtījis uzņēmējs Leonīds Ņevzļins

Tomēr, kā Matuss pastāstīja KAF darbiniekiem, Ņevzļins nebija apmierināts ar to, ka Volkovs nebija piekauts pietiekami smagi. “Jūs viņu tā piekāvāt, ka es pats varētu to izdarīt. Man vajadzēja, lai viņš visu mūžu vairs nevarētu celt galvu, bet jūs viņam tikai pāris zilumus uztaisījāt,” tā Matuss citēja Ņevzļina vārdus. Pēc Matusa teiktā, Ņevzļinam bija jāmaksā 250 tūkstoši dolāru par uzbrukumu, no kuriem 150 tūkstoši bija paredzēti izpildītājiem. Taču, kā apgalvo Matuss, nauda netika samaksāta.