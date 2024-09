Ķīna paziņo par aizliegumu ārzemniekiem adoptēt bērnus

Pēdējo trīs gadu desmitu laikā ārzemnieki adoptējuši vismaz 150 tūkstošus ķīniešu bērnu. Lielākā daļa no viņiem devās uz ASV. Amerikāņu ģimenes adoptēja 82 674 bērnus no Ķīnas - visvairāk bērnu, ko no jebkuras valsts adoptējuši amerikāņi.