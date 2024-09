Ugunsgrēkā skolā Kenijā gājuši bojā 17 bērni...

Hilsaidas Endarašas akadēmijas kopmītnē atradās vairāk nekā 150 zēni vecumā no desmit līdz 14 gadiem. Tā kā lielākā daļa ēku būvētas no koka, uguns ātri izplatījās. Skola, kurā kopumā mācījās 824 bērni, atrodas 200 kilometru uz ziemeļiem no galvaspilsētas Nairobi.