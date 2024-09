Atklāts Krievijas lielākais noslēpums: kā dzīvo Vladimira Putina un olimpiskās čempiones Alinas Kabajevas dēli? Daudzus tas pārsteigs!

Skolotāji un treneri gandrīz nemaz neuztur tiešus kontaktus ar Ivana un Vladimira vecākiem, ja kaut kas nepieciešams, viņi vēršas pie ģimenes palīgiem, kuri nodod vēstījumus vecākiem, stāsta informētā persona. Savukārt palīgi nodod ziņas no vecākiem — gan pateicību par padarīto, gan vēlmes. “Visbiežāk, apmēram reizi nedēļā mājskolotāji saņem vēstījumus no Olesjas [Fedina — red.], kas sevi uzdod par bērnu māti un personiski iepazīstas ar mājskolotājiem, kad viņus pieņem darbā. Patiesībā viņa ir īstās mātes Alinas Kabajevas māsīca. Daudz retāk, dažas reizes gadā pienāk vēstījumi no ģimenes. Informētā persona uzskata, ka šādā gadījumā tiek nāk no paša Vladimira Putina,” teikts publikācijā.