Šī ir otrā reize, kad notiesāto slepkavu palaida brīvībā, lai viņš varētu karot Ukrainā.

Neilgi pēc pilna mēroga iebrukuma sākuma Jevgeņija Prigožina vadītā Vāgnera algotņu grupa sāka vervēt notiesātos no cietumiem, lai cīnītos Ukrainā. Ja ieslodzītie piekristu parakstīties, viņi saņemtu oficiālu apžēlošanu no Krievijas prezidenta Vladimira Putina. Tūkstošiem izvarotāju, slepkavu un citu noziedznieku, tostarp Ivans Rossomahins, tika atbrīvoti no ieslodzījuma un nosūtīti uz frontes līnijām, kur daudzi tika nogalināti brutālos uzbrukumos Ukrainas pilsētām, piemēram, Bahmutai.