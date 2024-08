Konkrētas traģiskas sekas. Vai cilvēki pierod pie anomālijas, kas jau trešo gadu plosa Eiropas valstis?

2023. gada jūlija vidū Eiropa piedzīvoja otro pēc kārtas anomāli karsto vasaru. Tieši tad žurnālā "Nature Medicine" iznāca pētnieku raksts no Barselonas globālās veselības institūta (ISGlobal), kas bija veltīts iepriekšējā gada karstumam. No analīzes varēja secināt, ka 2022. gadā vien Eiropā karstuma dēļ dzīvību zaudēja aptuveni 62 tūkstoši cilvēku. Šajā skaitā tika iekļauti ne tikai cilvēki, kuri nomira tieši no augstas temperatūras (teiksim, no karstuma dūriena), bet arī tie, kuri nomira no hronisku slimību saasināšanās, ko izraisīja karstums. Par pētījumu pat rakstījuši pasaules vadošie mediji. Un tas nav nekas pārsteidzošs, jo zinātnieku publicētie rādītāji ir pietuvojušies 2003. gada rekordkarstuma statistikai, kad gāja bojā vairāk nekā 70 tūkstoši eiropiešu.