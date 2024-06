Vācu zinātnieki aicina nežūpot lidmašīnā

Iemesli, kāpēc aviopasažieri bauda grādīgos dzērienus ir visdažādākie – gan cer mazināt stresu, gan vienkārši patīk iedzert, daudzi garos lidojumos šādi īsina laiku, it sevišķi, ja par alkoholu nav jāmaksā atsevišķi. Ir arī, kas cer pēc glāzes vīna iemigt, bet tieši tas ir bīstami veselībai, it sevišķi cilvēkiem gados un tiem, kas nesen atlabuši no kādas slimības. Tas izriet no pētījuma, ko veicis Vācijas Aviācijas un kosmonautikas centrs Ķelnē kopā Reinas-Vestfālenes Tehnisko universitāti Āhenē.