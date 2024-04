ASV notiesā māti, kura pirms 40 gadiem mežā pameta savu meitiņu

Mācītājs Drūrijs ticies ar Kramlihu. “Viņa toreiz bija ļoti jauna meitene, ļoti iebiedēta, ļoti nobijusies,” viņš atzina “The New York Post”. Viņš sacīja, ka sieviete apzinās savu nodarījumu, to ļoti nožēlojusi un lūgusi Dieva piedošanu. Mācītājs atbildējis, ka Dievs viņai piedevis, un mazā Mērija ir pie viņa. Viņš piebilda, ka meitenītes māte pēc soda izciešanas cer nākamajos Ziemassvētkos atnākt uz kapsētu ikgadējam dievkalpojumam, pieminot savu meitiņu. “Es sapratu, ka viņa ir laba mamma un laba sieva. Viņas pastrādātā kļūda uz mūžiem būs ar viņu, un es domāju, ka ar to cenšas sadzīvot,” sacīja mācītājs.