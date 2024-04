Nīderlandē atgriezušās gandrīz pilnībā izzudušās Eiropas kokvardes

1987. gada Rīgas Zooloģiskā dārza Ekoloģijas laboratorija uzsāka kokvaržu atjaunošanu Latvijā, un šī programma bijusi veiksmīga. Pirmos 4110 vardulēnus izlaida Embūtes pagastā. 1995.–1999. gadā vēl gandrīz 2000 kokvaržu uzsāka dzīvi dabā netālu no Ēdoles. Gadsimtu mijā to koris skanēja jau Kalvenē, Vaiņodē un daudzviet citur, visai tālu no izlaišanas vietas. Kokvarde iekļauta Latvijas Sarkanajā grāmatā.