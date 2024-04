Četru dienu darba nedēļa: cik drīz tā varētu būt realitāte?

Jau šobrīd ir redzamas pārmaiņas ASV darba vietās. Darba devēji vairs negaida, ka darbinieki atteiksies no attālinātā darba un atgriezīsies, lai strādātu klātienē. Aptaujātie uzņēmumu vadītāji atzina, ka ofisa darbiniekiem jāstrādā “hibrīda” režīmā: daļēji attālināti un daļēji uz vietas. Prioritātes no darbinieku puses nav mainījušās – elastīgs darba laiks ir galvenais, ko darbinieki sagaida no darba vietām. Četru darba dienu nedēļa varbūt ir nākotne, bet pārmaiņas jau ir sākušās.