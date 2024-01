ASV veikts pirmais nāvessods, nosmacējot ar slāpekli. Eksperti šo metodi pielīdzina spīdzināšanai

Smitam tika piespriests nāvessods par piedalīšanos Elizabetes Senetas pasūtījuma slepkavībā 1988. gadā. 2022. gadā viņu jau mēģināja sodīt ar nāvējošu injekciju, taču nespēja trāpīt vēnā un viņš pārcieta nāvessodu. Smita aizstāvība uzstāja, ka sodīt viņu vēlreiz būtu pārmērīga cietsirdība, taču tiesa noraidīja visus pieprasījumus.

Aculiecinieki pastāstīja, ka pirms nāves Smits sniedzis paziņojumu, to noslēdzot ar vārdiem: "Šovakar Alabama piespieda cilvēci spert soli atpakaļ," piebilstot: "Es aizeju ar mīlestību, mieru un gaismu, paldies par atbalstu man, mīlu jūs visus."

Procedūra sākās pulksten 19.56 pēc vietējā laika. Ieslodzītajam uzlikta maska, caur kuru organismā sācis ieplūst tīrs slāpeklis - nonākot plaušās, tas izspiež skābekli, kā rezultātā iestājas hipoksija un nāve. Preses konferencē pēc nāvessoda izpildīšanas Alabamas štata labošanas iestāžu departamenta komisārs Džons Hemms paziņoja, ka slāpeklis tika pasniegts caur uz sejas uzvilktu masku aptuveni 15 minūšu laikā.

Saskaņā ar kāda aculiecinieka ziņojumu, Smits bija pie samaņas "dažas minūtes pēc nāvessoda izpildes", bet divas minūtes pēc tam viņš "kratījās un locījās ratiņos". Kad preses konferencē Hemmam jautāja, kāpēc Smits trīcējis pēc nāvessoda sākšanas, viņš sacīja, ka tas, šķiet, aizturējis elpu "tik ilgi, cik vien varējis".

"Bija netīšas kustības un agonāla elpošana, tāpēc tas viss bija gaidāms un saistīts ar blaknēm, ko novērojām un pētījām slāpekļa hipoksijā," piebilda Hemms. "Tā ka nekas neparasts no gaidītā nebija." Agonālā elpošana parasti tiek raksturota kā sava veida smakšana, kas novērojama mirstošiem cilvēkiem. 29 minūtes pēc nāvessoda sākuma ārsti konstatēja nāvi.

Kāds cits liecinieks, Smita garīgais mentors, kurš iepriekš paudis satraukumu, ka šī metode varētu būt necilvēcīga, nāvi aprakstījis uzskatāmāk, sakot, ka tā bijusi "briesmīgākā lieta, kādu jebkad esmu redzējis". Pēc reverenda Džefa Huda vārdiem, Smits, kad viņam uzlika masku, caur kuru ievadīja slāpekli, kratījās konvulsijās, ieslēdzot gāzi, vairākkārt "pielēcās ar ratiņiem", aizelsās un smagi elpoja. "Šovakar notika neticams ļaunums," sacīja Huds.

Viens no Smita upura dēliem paziņojis, ka tas pelnījis nāvi par viņa mātes nogalināšanu. "Šodien šeit nenotika nekas tāds, kas varētu atdot mammu atpakaļ. Nekas," preses konferencē sacīja Maiks Senets. "Mēs esam priecīgi, ka šī diena ir beigusies. Visiem trim, kas bija iesaistīti šajā lietā pirms daudziem gadiem, mēs piedevām. Pirms 35 gadiem Kenets Smits pieņēma vairākus nepareizus lēmumus, un šovakar viņa parāds tika atmaksāts."

Savā paziņojumā Smita juristu komanda paziņojusi, ka viņi ir "dziļi noskumuši" par viņa nāvi, piebilstot, ka viņš atradis un "patiesi apliecinājis savu ticību", kļuvis par atturībnieku un palīdzējis citiem ieslodzītajiem sasniegt atturību. "Nekas nevar labot traģiskās sekas darbībām, par kurām viņš tika notiesāts, ieskaitot Seneta ģimenes un draugu sāpes. Tomēr Kenija dzīve jāskata pilnā kontekstā," teikts paziņojumā.

Maz kas zināms par to, kā tieši darbojas nosmacēšana ar slāpekli, jo štata publiskotajā protokolā ir grozījumi, kas, pēc ekspertu teiktā, slēpj atslēgas detaļas no sabiedrības uzmanības. Tiesas protokolos štats norādījis, ka labojumi veikti drošības labad, un uzskata, ka nāve no gāzveida slāpekļa ir "iespējams, humānākā nāvessoda metode, kāda jebkad izgudrota".