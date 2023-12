Lietuvā radoša pieeja dzērājšoferu pārmācīšanā

Būtībā tas ir trubiņā pūšamai alkotesteris, kas savienots ar tādu kā auto “melno kasti” iemontētu zem motora pārsega un neļauj iedarbināt motoru, kamēr vadītājs nav iepūtis. Šī “melnā kaste” arī ieraksta visu informāciju par to, cik reizes tika iepūsts, cik no tām, iespējams, dzērājšoferis atkal bija reibumā. 360TV "ZIŅneši" devās sistēmu pētīt uz Kauņu. Eksperimentam autoservisa darbinieks pirms filmēšanas iedzēra mazliet alkohola, un rezultātā – sistēma neļāva iedarbināt automašīnu. Raidījums sazinājās ar Jonu no Lietuvas, kurš ieguvis sodu par braukšanu dzērumā un tagad dodoties ikdienas gaitās, viņam vienmēr ir jāizmanto alkobloks.

“Laikus aizgāju gulēt. Ilgi nemaz nesēdējām. No rīta braucu uz darbu un trāpījās reids. Un man uzrādīja 0,45 promiles. Es biju pārsteigts, jo jūtos tiešām labi. Bet nu kā bija tā bija. Man atņēma tiesības. Bet mašīna, protams, ka ir vajadzīga. Kā jau visiem – uz darbu, no darba, ģimenes lietas. Mašīna ir galvenais pārvietošanās līdzeklis, bez tās kā bez rokām.”

Lietuvā izmantotais alkobloks (foto: “ZIŅneši”)

Lietuvas likumi ir nedaudz bargāki nekā Latvijā. Administratīvā atbildība paredzēta jau no 0,4 promilēm, Latvijā, savukārt, no 0,5. Jonam tiesības atņēma uz gadu. Bet vīrietis ielika savā mašīnā alkobloku, tāpēc tiesības atguva divreiz ātrāk. Bet tagad ar šādu ierīci viņam ir jābraukā vēl gadu. Viņa vadītāja apliecībā tagad ir ierakstīts kods 69, kas nozīmē, ka Jons drīkst vadīt tikai tādu auto, kas ir aprīkots ar alkoblokeru. Sākumā vīrietis par to pat nedaudz kautrējās. Saskaņā ar Lietuvas likumiem, alkobloks var līdzēt tikai tiem, kas ir pieķerti vieglā vai vidējā reibumā līdz pusotrai promilei. Par šādu pārkāpumu ir paredzēts naudas sods no 800 līdz 1100 eiro un tiesību atņemšana uz laiku no 12 līdz 18 mēnešiem. Pēc Lietuvas valsts uzņēmuma “Regitra” datiem, pašlaik kods 69 ir gandrīz 4 ar pusi tūkstošiem autovadītāju, kuri tad satiksmē drīkst piedalīties tikai alkoblokiem. Lietuvas Satiksmes ministrijā šādus radītājus vērtē pozitīvi.

“Alkoblokeri ir diezgan populāri, cilvēki tos izmanto. Ir sevišķi tie, kas negrib izkrist no darba tirgus, kam autovadītāja tiesības nepieciešamas darbam. Viņi izdarījuši pārkāpumu, bet paši labprātīgi izvēlās šādu iespēju atgūt tiesības un atsākt strādāt. Tādējādi, mūsuprāt, alkobloku ieviešana attaisnojās,” tā par esošo situāciju izsakās Lietuvas SM Ceļu un gaisa transporta politikas grupas vecākais padomnieks Andrus Karnilavičs.

Alkoblokus autovadītāji liek par savu naudu. Tas maksā ap 1300 eiro. Ierīci var arī nomāt – tie ir 75 eiro mēnesī, pluss 150 eiro iemontēšana un tik pat liela ķīla. Lielākā daļa – apmēram 80% - dzērājšoferu alkoblokus nomā. Ir arī tādi cilvēki, kas alkoblokus atstāj mašīnā pašdisciplīnai arī pēc soda termiņa beigām. Tad tos var pārprogrammēt, lai rāda promiles. Soda izciešanas laikā pieļaujamais alkohola daudzums netiek publiskots.