Svarīgi zināt tiem, kas plāno gaismas festivālu apmeklējumu: reklāmās par to neraksta

„Pirmkārt, ir svarīgi saprast, ko vēlaties un kādu izklaidi meklējat. Lai gan pasākumus sauc vienādi – par gaismas festivāliem, – tie ir ļoti dažādi. Daži no tiem paredzēti īsam apmeklējumam, vienkārši patīkamai pastaigai skaistā vidē. Citi ir lielāki un piedāvā daudzveidīgāku izklaidi, kur var kvalitatīvi pavadīt vismaz pusi dienas.

Par to ir svarīgi iepriekš painteresēties, lai izvairītos no situācijas, kad jūs ieradīsities uz īsu laiku, bet vēlēsities redzēt un izmēģināt visu, tāpēc būs jāsteidzas vai jādodas prom, izbaudot tikai nelielu daļu no svētkiem. Un tieši otrādi – ja esat noskaņojušies garākai izklaidei, var nākties vilties, ja tā beigsies pēc stundas,” stāsta Baltijā lielākā ziemas festivāla "Ziemassvētku kosmosa stacija" Pakrojas muižas komanda.

Divu veidu festivāli

Ziemas gaismas festivāli Pakrojas muižā notiek jau 6 gadus, un šādu pasākumu tradīcija ir izplatījusies visā Lietuvā un vēlāk arī Latvijā. Kā stāsta muižas komanda, Lietuvā šobrīd notiek divu veidu ziemas festivāli: gaismas un pieredzes festivāli.

“Nu jau vairākus gadus esam baudījuši dažādas iespaidīgas gaismas skulptūras, bet šogad pasākumu esam paplašinājuši, apvienojot profesionālu teātri, izrādes elementus, pazīstamu režisoru radītus gaismas un mūzikas šovus, ka arī Ziemassvētku skaistākos aspektus: rotājumus, mājīgumu un brīnuma gaidīšanas prieku."

Līdz ar to mums jau šobrīd ir grūti nosaukt šī gada svētkus par gaismas festivālu: lai gan muižas teritorijā esam izveidojuši pat divus gaismas parkus - kosmosa pasauli un okeānu pasauli, tie tomēr ir tikai daļa no daudzveidīgas festivāla pieredzes”, stāsta “Ziemassvētku kosmosa stacijas” organizatori.

Vissvarīgākais ir apmeklētāju atsauksmes

Pēc Pakrojas muižas komandas domām, visefektīvākais festivāla izvēles veids ir tur jau pabijušo cilvēku vērtējumi un viedokļi.

„Izvēloties, vienmēr cenšaties ņemt vērā patiesas atsauksmes – no draugiem, kuri jau apmeklējuši festivālu, paziņām vai cilvēkiem, kuri dalījušies savā pieredzē internetā. Šādi pasākumi pirmām kārtām rada emocijas – tieši tās atklāj cilvēki, kuri jau bijuši festivālā, tāpēc tas ir vieglākais veids, kā izlemt, vai ir vērts apmeklēt pasākumu”, stāsta „Ziemassvētku kosmosa stacijas” organizatori.

Praktiskie aspekti

Ļoti liels skaits festivālu apmeklētāju ceļo kopā ar bērniem, tāpēc jo svarīgi ir ikdienišķi apmeklējuma aspekti.

"Izvērtējiet, vai pasākumā varēsiet paēst, kad būsiet izsalkuši, kā arī sasildīties iekštelpās, ja kļūs vēss." Noteikti pievērsiet uzmanību pareizam apģērbam, iespējams, papildus apaviem, zeķēm, cimdiem – daudzi festivāli notiek brīvā dabā un tajos nav sausu un siltu telpu. Tāpēc, ja nebūsiet pienācīgi sagatavojušies, jautra izklaide var pārvērsties nepatīkamās atmiņās”, stāsta Pakrojas muižas komanda.

Lietuvas lielākās muižas kompleksa teritorijā ir vairāk nekā 40 ēku, tajās darbojas daudzas amatnieku darbnīcas, dažādas vēstures ekspozīcijas, viesnīcas, kafejnīcas un restorāni, un šoziem tika izveidota arī Ziemassvētku pilsētiņa - Ziemeļzvaigznes pasta nodaļa, Ziemassvētku vecīša viesistaba, rūķu dāvanu darbnīcas un svētku tirdziņš.

Unikalitāte ir Ziemassvētku atmosfēra

Vēl viens svarīgs iemesls, lai apmeklētu vienu vai otru festivālu, ir iespēja sajust un svinēt Ziemassvētkus.

"Protams, aicinām to darīt kopā ar mums, esam radījuši īstu svētku stāstu, kas aizvedīs atpakaļ skaistās bērnības atmiņās, ar jautrajām interaktīvajām Ziemassvētku izrādēm, lāzeriem, gaismas un mūzikas šoviem un, protams, Ziemassvētku Vecīti.

Svētku periods un skolēnu brīvlaiks ir garš, tāpēc pietiks laika, lai visu atklātu un izbaudītu. Ziemas festivāls Pakrojas muiža ir izcila vieta, kur sajust ziemas svētku īsto burvību un pabūt kopā ar tuvajiem,” stāsta Pakrojas muižas komanda.

Festivāls "Ziemassvētku kosmosa stacija" Pakrojas muižā svētku periodā no 22. decembra līdz 1. janvārim gaidīs apmeklētājus katru dienu.

