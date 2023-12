Jaunā Polijas valdība likvidē Smoļenskas aviokatastrofas izmeklēšanas komisiju

Komisiju 2016.gadā izveidoja Leha Kačiņska dvīņubrālis Jaroslavs.

Nacionālkonservatīvā partija "Likums un taisnīgums" (PiS), kuru pārstāvēja brāļi Kačiņski, vienmēr ir apšaubījuši oficiālo atzinumu, kas tika izdarīts viņu konkurenta Donalda Tuska vadītās toreizējās valdības laikā un ar kuru tika atzīts, ka katastrofas cēloņi bijusi cilvēciska kļūda un sliktie laika apstākļi.

PiS uzskata, ka katastrofa bijusi Krievijas sazvērestība un ka Polijas prezidenta lidmašīna tikusi uzspridzināta.

"Šīs ir beigas meliem, [kas izplatīti] Polijas valdības vārdā, beigas simtu miljonu zlotu izšķiešanai darbībām, kam nav nekāda sakara ar traģēdijas cēloņu noskaidrošanu, bet gan lielā mērā ar politiku," žurnālistiem pavēstīja aizsardzības ministra vietnieks Cezarijs Tomčiks.

"Šis ir patiesi vēsturisks brīdis, kad Polijas valsts beidzot atzīst patiesību, kad Polijas valsts piekrīt, ka katastrofas cēloņi jānoskaidro ekspertiem, nevis politiķiem," piebilda Tomčiks.

Komisijas vadītājs Antonijs Macerevičs apsūdzējis Tusku, kas atgriezies premjera amatā, "diplomātiskā nodevībā", kamēr Jaroslavs Kačiņskis vienmēr apgalvojis, ka liberāli konservatīvās partijas "Pilsoniskā platforma" (PO) līderis ir "morāli atbildīgs" par viņa brāļa nāvi.

Macerevičs kritizēja Tusku par to, ka viņš nav panācis no Krievijas lidmašīnas vraka atdošanu. Tiesa gan, to vēlāk neizdevās arī PiS veidotajai valdībai, kas pie varas atradās astoņus gadus.

2010.gada 10.aprīlī Polijas valsts delegācija atradās ceļā uz Smoļensku Krievijā, lai piedalītos piemiņas pasākumos, kas veltīti 22 000 Polijas pilsoņu, kurus 1940.gada pavasarī noslepkavoja toreizējās PSRS slepenpolicija.

Veicot nosēšanos Smoļenskas kara lidlaukā, lidmašīna avarēja. Katastrofā gāja bojā visi tajā esošie cilvēki

Saskaņā ar ziņojumu, kuru 2011.gadā publicēja Polijas Aizsardzības ministrijas izveidotā izmeklēšanas komisija, par katastrofas cēloni atzīta pilota kļūda ārkārtīgi biezā miglā, nepietiekamā pilotu apmācība lidojumiem ar šāda tipa lidmašīnām, kā arī Krievijas militārā lidlauka dispečeru dienesta neapmierinošais darbs.

Savukārt komisija, kas tika izveidota pēc tam, kad, nomainot Tuska vadīto PO valdību, pie varas nāca PiS, pērn paziņoja, ka katastrofu izraisījuši lidmašīnā paslēpti spridzekļi, kas tur, iespējams, ievietoti tās remonta laikā Krievijā.