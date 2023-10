"Esmu parakstījis rīkojumu, ar kuru Izraēlas elektroenerģijas uzņēmumam uzdodu pārtraukt elektroenerģijas piegādi Gazai," paziņoja Kacs.

Gazas elektroenerģijas pārvalde pavēstīja, ka pēc Izraēlas paziņojuma ir pārtraukti 80% Gazas elektrības padeves.

Pirms Kaca paziņojuma Gazas iedzīvotāji jau ziņoja par biežākiem elektroenerģijas padeves pārtraukumiem kopš šorīt sākās triecieni.

Gazas josla saņem lielāko daļu elektroenerģijas no Izraēlas, kā arī no Gazas vienīgās spēkstacijas un nedaudz no Ēģiptes. Gan spēkstacija, gan daudzu iedzīvotāju individuālie ģeneratori ir atkarīgi no dīzeļdegvielas un piegādēm, ko ieved caur Izraēlu.

Palestīniešu kaujinieki sestdienas rītā veica negaidītu uzbrukumu no Gazas joslas, izšaujot vairākus tūkstošus raķešu un iefiltrējoties vairākās vietās Izraēlā.

Izraēlas armija pavēstīja, ka kaujinieki izšāvuši 2200 raķešu, bet palestīniešu islāmistu grupējuma "Hamas" bruņotais spārns apgalvo, ka tā kaujinieki ir izšāvuši vairāk nekā 5000 raķešu.

Tāpat kaujinieki no palestīniešu anklāva iekļuvuši Izraēlā vairākās vietās. Kā pavēstīja Izraēlas armijas preses pārstāvis, palestīniešu kaujinieki iekļuvuši Izraēlā ar paraplāniem, pa jūru un pa sauszemi.

Izraēlas aizsardzības spēki izsludinājuši gatavību karam un gaisa spēki veica atbildes triecienus Gazas joslā. Tāpat Izraēlas karavīri vairākās vietās iesaistījās kaujās ar iebrucējiem.