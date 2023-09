Leģendārais krievu mūziķis Andrejs Makarevičs noliek pie vietas "Youtube" blogeri, kurš cenšas no viņa izspiest žēlumu pret Krievijas pilsoņiem. Makarevičs ne brīdi nav šaubījies par to, kurā pusē nostāties Krievijas-Ukrainas kara jautājumā. Mūziķis arī atbalstīja 2020.-2021. gada protestus Baltkrievijā, kurus izsauca sabiedrības sašutums par prezidenta vēlēšanu apšaubāmo, starptautiski kritizēto norisi un rezultātiem. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

"Pietiks di*st par šo tēmu!" Makarevičs "izsmērē pa sienām" intervētāju, kurš cenšas sagaidīt no viņa žēlsirdību pret Krieviju

Klausies ziņas sadarbībā ar:

Ar spēcīgu vēstījumu nupat atkal izcēlies leģendārais krievu mūziķis, rokgrupas "Mašina Vremeni" solists Andrejs Makarevičs. No Krievijas izceļojušo un par "ārvalstu aģentu" nodēvēto mākslinieku nokaitinājis kāds video blogeris, kurš šķietami centies "izspiest" no sarunas žēlumu pret krieviem, kuri cieš no Rietumu sankcijām.