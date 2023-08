Čeļabinskā OMON un Nacionālā gvarde ieradās pārbaudīt dokumentus vietējā Ķīniešu tirgū. Piedalījās arī kara komisariāta darbinieki, kas tūdaļ pat izsniedza septiņas pavēstes bijušajiem ārzemniekiem un vēl trīs nogādāja iesaukšanas punktā par jau saņemtu pavēstu ignorēšanu.

Novosibirskā specvienība no tirgus aizveda pat dažus desmitus imigrantu. Pēc aculiecinieku stāstītā, no pūļa “burtiski aiz rokām vilka ārā citas nacionalitātes cilvēkus” un savāca tos, kuriem bija problēmas ar dokumentiem.

Ļipeckā desmitiem policistu un OMON kaujinieku ar automātiem un bruņuvestēs aplenca ieslodzīto labošanas centru, sajaucot to ar ar migrantu ciematu. Rezultātā vienu ārzemnieku tomēr aizveda.

Čuvašijā Federālā drošības dienesta un kara komisariāta darbinieki pieķēra desmit Vidusāzijas izcelsmes ārzemniekus, kas saņēmuši Krievijas pilsonību, bet nav stājušies kara uzskaitē.

Sanktpēterburgā policijai bijis vēl lielāks ķēriens – vairāk nekā 100 ārzemnieku ar dubultpilsonību. Reids sarīkots dārzeņu vairumtirdzniecības bāzē.

Reti kurš imigrants vēlas atdot savu dzīvību par rašisma idejām, turklāt citās bijušās PSRS valstīs par dalību karā svešas valsts teritorijā paredzēta kriminālatbildība un cietumsods līdz pat 15 gadiem.

Pēc Krievijas likumdošanas, ārzemniekam, kurš saņēmis pilsonību, divu nedēļu laikā jāreģistrējas kara komisariātā pēc dzīvesvietas.

No 1. oktobra par šīs prasības neievērošanu draudēs naudassods no 1000 līdz 5000 rubļu (desmit līdz 50 eiro), iesaukumu period – no 10 000 līdz 20 000 rubļu (100 līdz 200 eiro).

Sociālajos tīklos ironizē, ka uz ierakumiem laiks doties arī pazīstamajam datorspeciālistam, pārbēdzējam no ASV Edvardam Snoudenam, kurš ir ieguvis Krievijas pilsonību.