Vides aktīvisti protestē pret ūdens nopludināšanu. (Foto: ZUMAPRESS.com)

Japāna okeānā sāk iepludināt ūdeni no Fukušimas atomelektrostacijas

Japānas uzņēmums “Tokyo Electric Power Co” (TepCo) sācis Klusajā okeānā izgāzt attīrītu radioaktīvo ūdeni no atomelektrostacijas Fukušima-1. Par to ziņo televīzijas kanāls NHK. Pret šādu Japānas rīcību iebilda vietējie zvejnieki, bet Ķīna jau ir aizliegusi piegādāt jūras veltes no Japānas, vēsta Reuters.