Ukrainas desants sarīko kauju Krimā

24. augustā no plkst.5 no rīta bijuši dzirdami sprādzieni netālu no Majakas apmetnes Tarkhankutas ragā. Šeit atrodas okupantu radiotehnikas pulka bāze un radara stacijas. No Krievijas ziņo par desmit ukraiņu diversantiem, kuri braukuši laivās un atklājuši uguni. Šajā pašā zemesragā ukraiņi 23. augustā iznīcināja krievu pretgaisa raķešu sistēmu S-400.

Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Andrejs Jusovs apstiprina operācijas faktu un uzdevumu izpildi. “Shot” vēsta par četrām desantnieku laivām, no kurām atklāta uguns Krimas vistālākajā rietumu punktā, blakus kempingam “Oļeņevka Village”. “Shot” krievu avots apgalvo, ka visas laivas iznīcinātas, nogalināti 15 līdz 20 cilvēki, bet Ukraina to noraida. Kauja ilgusi no 5 līdz 6 rītā, piedaloties laivām un pat aviācijai.