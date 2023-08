Norvēģija atklāj pasaulē lielāko peldošo vēja ģeneratoru parku

Vēja ģeneratoru parkā "Hywind Tampen" atrodas 11 vēja ģeneratori, no kuriem katrs spēj saražot līdz 8,6 megavatiem elektroenerģijas, nodrošinot piecām blakus esošajām naftas un gāzes ieguves platformām aptuveni 35% no to enerģijas vajadzībām.

Foto: VIA REUTERS

Tas atrodas aptuveni 140 kilometrus no krasta un elektroenerģijas ražošanu sāka pērnā gada beigās, taču oficiāli tika atklāts trešdien, svinīgajā pasākumā piedaloties Norvēģijas kroņprincim Hakonam un premjerministram Jūnasam Gāram Stērem.

"Mums un eiropiešiem nepieciešams vairāk elektroenerģijas. Karš Ukrainā šo situāciju ir aktualizējis," sacīja Stēre.

"Šai elektroenerģijai jābūt no atjaunīgiem avotiem, ja Eiropa vēlas sasniegt savus klimata mērķus," viņš norādīja.

Pretēji atkrastes vēja ģeneratoriem, kas piestiprināti jūras dibenam, peldošie ģeneratori atrodas uz peldošas konstrukcijas, kas piestiprināta jūras dibenam.

Tādējādi šīs vēja turbīnas iespējams uzstādīt dziļākos ūdeņos un tālāk no krasta, kur vēji ir pastāvīgāki un spēcīgāki, taču to uzstādīšana ir krietni dārgāka.