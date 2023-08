ASV gatavojas viesuļvētrai, kuras laikā varētu nolīt pat vairāku gadu norma

Dažas lietus joslas sāk iespiesties Kalifornijā un Arizonas rietumos, un 48 stundas varētu būt mēreni vai spēcīgi nokrišņi.

Tuksneša dienvidrietumos pat 2 līdz 4 collu lietus ir iespaidīgs, skaidroja Činčars.

"Šajos apgabalos tas ir viena gada lietus daudzums tikai vienas dienas laika periodā. Un daži no šiem apgabaliem pārsniegs to. Tajās 48 stundās būs 6, 8, pat 10 collas lietus. Tātad jūs runājat par vairāku gadu normu ļoti īsā laika periodā. Tātad ne tikai rekords dažos no šiem apgabaliem, bet arī tas patiešām izraisīs bažas par plūdiem, dubļu nogruvumiem," sacīja Činčara.