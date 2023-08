Borels nodēvē Krieviju par benzīntanku ar atombumbu, Zaharova atcērt, ka bankrotējušajai ES vienkārši skauž

"Pirmkārt, Ķīna - tā nav Krievija. Ķīna ir reāls ģeopolitiskais spēlētājs, kamēr Krievija - ekonomikas punduris, kā benzīntanks, kura īpašniekam ir atombumba," sacīja ES augstākais diplomāts.

Viņš arī pauda pārliecību, ka Krievija karā pret Ukrainu nespēs gūt panākumus.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins, sākot pilna mēroga karu pret Ukrainu, "kļūdījās teju visā", arī attiecībā uz iespējām kontrolēt ES valstis enerģētiskās atkarības dēļ, skaidroja Borels.

"Putins grasās ziedot savu tautu un armiju personīgās un politiskās izdzīvošanas labad, un tieši tāpēc ir tik grūti risināt sarunas par mieru," norādīja diplomāts.

Borels atzinīgi izteicās par nule Saūda Arābijā notikušajām sarunām par Ukrainas "miera formulu", kā arī vērsa uzmanību uz Ķīnas piedalīšanos šajā forumā.

"Kaut arī Ķīna nekad neteiks tieši, ka tā samazina savu atbalstu Krievijai vai sekmē tās klaju zaudējumu, Pekinu nebūt neapmierina patlabanējā situācija," uzsvēra Borels.

Savukārt Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova salīdzināja ES ar "bankrotu, kas ir izputējis, pārtraucot uzpildīties ar kvalitatīvu degvielu atbilstoši līdzekļiem", bet atšķirībā no ES Krievijai ne vien ir degviela, bet pat to tirgo.

Vēl Zaharova palielījās, ka Krievijai ir kodolieroči, kamēr nīkulīgajai ES to praktiski nav. "Kas attiecas uz kodolieročiem, tie ir tikai vienai ES valstim. Pārējās tā arī nespēja to saražot," viņa teica ar tādu pārliecību, it kā pārējās vispār būtu to mēģinājušas.