Saskaņā ar ziņojumu 2022. gadā arī Krievijas miljonāru skaits palielinājās par aptuveni 56 000 kopā sasniedzot 408 000. Savukārt īpaši augstas neto vērtības personu skaits — cilvēku, kuru tīrā vērtība pārsniedz 50 miljonus ASV dolāru, — palielinājās par gandrīz 4500 cilvēkiem.

Tajā pašā laikā ASV pagājušajā gadā zaudēja vairāk bagātības nekā jebkura cita valsts, zaudējot 5,9 triljonus dolāru. Savukārt Ziemeļamerika un Eiropa kopā kļuva par par 10,9 triljoniem dolāru nabadzīgākas nekā gadu iepriekš, liecina UBS dati.

Saskaņā ar bankas datiem līdz 2022. gada beigām ASV miljonāru bija par 1 miljonu mazāk, lai gan ASV joprojām veidoja vairāk nekā 50% no pasaules miljonāru kopējā skaita.

"UBS atzīst, ka" bagātības tendences Krievijā šobrīd ir grūti noteikt", taču izcēla to kā vienu no retajām valstīm, kas 2022. gadā kļuva bagātākas. Naftas cenu kāpums var būt viens no bagātības pieauguma virzītājspēkiem, taču izejvielu eksports ir galvenais ekonomiskais dzinējspēks Krievijai,” teikts rakstā.

2022. gadā ievērojami bagātākas kļuva arī Meksika, Indija un Brazīlija, savukārt visvairāk zaudēja ASV, Japāna, Ķīna, Kanāda un Austrālija, liecina UBS ziņojums.

Kā jau iepriekš ziņoja mediji, Krievijai jūlijā no naftas eksporta izdevies gūt rekordlielu 8 mēnešu peļņu - 15,3 miljardus dolāru. Tas saistīts ar to, ka Krievijas nafta ir pārsniegusi G7 valstu noteikto 60 dolāru cenu robežu, un pagājušajā mēnesī tās cena bija vairāk nekā 64 dolāri par barelu.