Eksministrs no Krievijas aizbēdzis uz ASV un strādā par tālbraucēju

Par to vēsta ziņu vietnes RTVI žurnālisti, kas eksministru pamanījuši video, publicētā “YouTube” kanālā “Jaunie amerikāņi”. Video nosaukts “Bija ministrs Krievijā, kļuva par tālbraucēju ASV”. Šaronova vārds nav nosaukts, bet viņa identitāte noskaidrota ar seju atpazīšanas programmu, un viņš to atzinis.

Šaronovs stāsta, ka divas reizes Krievijā saukts pie kriminālatbildības, bet tiesā attaisnots un reabilitēts. Pēc Šaronova vārdiem, no ministra amata viņš atbrīvots pēc ieilguša konflikta ar Komi vadītāju Vladimiru Uibu.

“Es sāku saņemt signālus, ka palikt Krievijā man nav droši, bet, kad 2022. gada oktobrī atnāca no kara komisariāta iedot pavēsti pēc manas reģistrācijas adreses, man vairs neatlika nekas cits. Kaut gan pēc vecuma es būtībā nederēju. Es sapratu, ka tas ir signāls no republikas, kur es strādāju. Un tas vienkārši ir paņēmiens, kā atbrīvoties no neērtiem cilvēkiem,” Šaronovs esot sapratis, ka jāsteidzas emigrēt.

Tagad eksministrs strādā ASV par tālbraucēju šoferi un cenšas saņemt politisko patvērumu, cerot nākotnē nodarboties ar ko citu.