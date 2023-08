VIDEO: milzu sprādziens netālu no Maskavas. Cietuši 30 cilvēki

Glābēji signālu par to saņēmuši plkst. 10.45 no rīta. Nopostīta noliktava, izcēlies ugunsgrēks. No visām ēkām un cehiem rūpnīcas teritorijā pēc sprādziena evakuēja cilvēkus. Notikuma vietā ieradās ārkārtas dienesti un izmeklētāji. Pēc sākotnējās informācijas cietuši 30 cilvēki, pieci atrodas reanimācijā.

Kā informē vietējie mediji, tad sprādziens noticis ēkā, kur atradusies pirotehnikas kompānijas “Piro-Ross” gatavās produkcijas noliktava. Par to, ka sprādziens noticis noliktavā ar pirotehniku, paziņojusi arī prokuratūra.