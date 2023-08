Pakrojas muiža atkal iekaroja apmeklētāju no visas Eiropas sirdis

Neskaitāmi daudz vasaras ziedu

Jubilejas piektais Vasaras ziedu festivāls šovasar valdzina ar ziedu krāsu un smaržu harmoniju. Šeit vairāki simti dažādu ziedu veidu apvienojas romantiskajās miljonu ziedu jūrās. Šogad to vidū ir atrodamas nepelnīti piemirstās ziedu šķirnes, piemēram, romantiskās celozijas, trauslās rudzupuķes, elegantās cinnijas un nostaļģiskās asteres iemirdzēsies jaunā gaismā; apmeklētāji varēs ieraudzīt vēl neredzētas nasturciju, kliņģerīšu, samteņu un saulespuķu pasugas un to kombinācijas. Šis jau piekto gadu notiekošais un vērienīgākais ziedu festivāls ik gadu priecē un pārsteidz ne tikai Lietuvas un Latvijas iedzīvotājus, bet piesaista arī tūristus no visas Eiropas - arvien biežāk ciemos ierodas viesi no Igaunijas, Polijas, Vācijas.

Ir atjaunota sena tradīcija

"Šā gada ziedu festivāls ir unikāls arī ar to, ka tajā uzmanība tiek pievērsta ēdamajiem ziediem un ziedošiem sakņu dārziem. Pirms dažiem gadsimtiem daži dārzeņi, piemēram, kartupeļi vai tomāti, patiešām ziedēja puķu dārzos un tika uzskatīti par ziediem," stāsta ziedu festivāla veidotāja Kristīna Ivaņčenko. "Tieši Pakrojas muiža pagājušajā gadā atdzīvināja šo seno tradīciju, un ideja par ziedošiem dārzeņiem izplatījās visā Lietuvā - šogad pat galvaspilsētas centru rotāa dārzeņu puķu dobes," viņa stāsta. Festivālā var ne tikai apbrīnot negaidītas kompozīcijas, bet arī pārņemt mājās jaunas idejas savām stādaudzētavām, terasēm vai balkoniem. Bagātīgā dārzeņu raža ik dienu nonāk arī muižas restorānos, un ziedu ziedlapiņas kļūst par ēdienu neatņemamu sastāvdaļu - piemēram, muižā var nobaudīt unikālo monardas saldējumu.

Aicina kļūt par aktieriem

Šogad Vasaras ziedu festivāls atgriezās pie pirmsākumiem un to iedvesmojušās neizsmeļamās V. Šekspīra lugas "Sapnis vasaras naktī". Tiklīdz apmeklētāji ierodas muižā, pie galvenās ieejas viņus sveic pats Šekspīrs, un visa muižas plašā teritorija kļūst par skatuvi brīvdabas izrādēm, kas ik dienu piesaista skatītājus. Pirms aptuveni desmit gadiem Pakrojas muiža bija pirmā, kas Lietuvā atdzīvināja interaktīvā teātra žanru, un šovasar apmeklētāji var atkal kļūt par aktieriem un iegrimt Šekspīra mīlas komēdijā, kur fantāzija mijas ar realitāti. Festivāls uzņem ne tikai apmeklētājus no visas Eiropas, bet šeit uzstājas arī starptautiska teātra un cirka trupa. Šeit jūs varat satikt bezbailīgu virvju staigātāju, redzēt veiklu gaisa akrobātu, izklaidēties kopā ar harizmātisko klaunu no Itālijas.

Izklaide lieliem un maziem

Festivāla aktivitātes ir domātas visai ģimenei - apkārt virmo galma dzīve, arbojas seno amatu meistari un tehniskās darbnīcas. Mazo festivāla apmeklētāju iztēli atraisa pasakainā ziedu pils, kurā bērni var sajusties kā īsti karaļi. Tieši šeit ir skaists antīks karuselis ar spēlējošām ērģelēm. Atbraukušās ģimenes priecē arī muižas sētas iemītnieki, kuru vidū ir ne tikai zirgi, truši un putni, bet arī eksotiskais kamielis, ar kuru var pat pavizināties.

"Ziedu, mākslas un mīlas festivāls" aicina apmeklētājus katru dienu līdz pat rudenim izklaidēties un iesaistīties starptautiskas aktieru un cirka mākslinieku trupas priekšnesumos. VAIRĀK: www.pakrojasmuiza.lv