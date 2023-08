NASA kļūdas dēļ mazliet sagriež "Voyager 2" antenas un zaudē sakarus ar zondi, taču ir cerības tos atjaunot

Nelielā nobīde nozīmē, ka "Voyager 2" pašlaik vairs nevar saņemt nekādas komandas no misijas vadības vai nosūtīt datus atpakaļ uz Zemi no tās atrašanās vietas vairāk nekā 19,9 miljardu kilometru attālumā starpzvaigžņu telpā.

Tomēr viss nav tik slikti - misijas komanda bija patīkami pārsteigta, ka spēja noteikt kosmosa kuģa "nesēja signālu" , izmantojot “Deep Space Network”, starptautisku masīvu radio antenu klāstu, kas ļauj NASA sazināties ar misijām visā kosmosā.

Katrs no trim milzu satelītiem atrodas vienādā attālumā, kas nozīmē, ka, Zemei griežoties, vienmēr ir saziņa ar dažādiem kosmosa kuģiem. Viena radio antena atrodas Goldstounā netālu no Barstovas, Kalifornijā, otrā netālu no Madrides un trešā netālu no Kanberas, Austrālijā. Tagad misijas komanda mēģinās nosūtīt signālu atpakaļ uz kosmosa kuģi.

"Mēs tagad veidojam jaunu komandu, lai mēģinātu vērst kosmosa kuģa antenu uz Zemi," sacīja Sūzena Doda, “Voyager” projekta vadītāja NASA, "taču ir maza varbūtība, ka tas darbosies."

Signāls, kas tiek nosūtīts caur “Deep Space Network”, būtībā ir mēģinājums "kliegt" uz “Voyager 2” un mēģināt pievērst tā uzmanību, neskatoties uz to, ka tā antena nav orientēta radiosignāla uztveršanai, norāda NASA. .

Ņemot vērā attālumu starp “Voyager 2” un Zemi, signālam ir nepieciešamas aptuveni 18,5 stundas, lai cauri Saules sistēmais tas nonāktu līdz kosmosa zondei.

Ja signāli nesasniegs “Voyager 2”, kosmosa kuģis jau ir ieprogrammēts pārorientēties vairākas reizes gadā, lai tā antena būtu vērsta Zemes virzienā. Nākamā atiestatīšana jau bija ieplānota 15. oktobrī, un komanda cer, ka šī programma ļaus atsākt sakarus ar “Voyager 2”.

Tā nav pirmā reize, kad novecojošajām “Voyager” zondēm, kuras abas tika palaistas 1977. gadā, ir radušās problēmas. Kamēr šīs zondes turpina izzināt kosmosu, to vadības komanda lēnām ir izslēgusi instrumentus, lai taupītu enerģiju un paplašinātu savas misijas. Pa ceļam gan “Voyager 1”, gan “Voyager 2” ir saskārušies ar negaidītām problēmām un pārtraukumiem, tostarp septiņu mēnešu periodā , kad “Voyager 2” un “Deep Space Network” nevarēja sazināties 2020. gadā.

Abas zondes atrodas starpzvaigžņu telpā un ir vienīgais kosmosa kuģis, kas darbojas ārpus heliosfēras, saules magnētisko lauku un daļiņu burbuļa, kas sniedzas krietni ārpus Plutona orbītas, vācot vērtīgus datus, pētot neatklātu starpzvaigžņu teritoriju.