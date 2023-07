Sliktas ziņas delfīniem un orkām! Zinātnieki uzskata, ka ūdens zīdītāji nekad nespēs atgriezties uz sauszemes

Jaunā pētījumā konstatēts, ka iespēja, ka ūdens zīdītāji, piemēram, orkas , delfīni un vaļi, kādreiz evolucionēs, lai atkal dzīvotu uz sauszemes, gandrīz nepastāv. Pētnieki atklāja, ka pielāgojumi, kas ļāva šiem dzīvniekiem dzīvot ūdenī, ir pārsnieguši evolūcijas slieksni, kas iezīmē punktu, kurā vairs nevar atgriezties pie dzīves uz sauszemes.

Pirms 350 miljoniem līdz 400 miljoniem gadu pirmās zivis izrāpās no ūdens. Šiem mugurkaulniekiem bija ekstremitātes, kas ļāva tiem klīst apkārt piekrastes apgabalos, un nākamās paaudzes attīstījās, lai kļūtu par tetrapodu jeb četrkājaiņu sugām, kuras mēs redzam šodien.

Tetrapodi ir mugurkaulnieki ar četrām ekstremitātēm – tajā ietilpst abinieki, rāpuļi un zīdītāji. Kamēr lielākā daļa zīdītāju palika uz sauszemes, daži (sākot aptuveni pirms 250 miljoniem gadu) atgriezās ūdenī, pielāgojoties dzīvei ūdenī.

Pāreja uz sauszemi evolūcijas gaitā ir notikusi tikai vienu reizi, tomēr pāreja atpakaļ uz ūdeni ir notikusi atkārtoti, liekot pētniekiem apšaubīt, vai ūdens zīdītāji var pielāgoties sauszemes dzīvībai, un, ja nē, tad kāpēc?

Jaunajā pētījumā, kas publicēts 12. jūlijā žurnālā “Proceedings of the Royal Society B”, pētnieki pētīja vairāk nekā 5600 zīdītāju sugas, lai mēģināru rast atbildi uz šo jautājumu. Viņi atklāja, ka pārvietošanās no sauszemes uz ūdeni, iespējams, ir "neatgriezeniska".

Ideju, ka evolūcija nav atgriezeniska, 19. gadsimtā pirmo reizi izvirzīja beļģu paleontologs Luiss Dollo. Princips, kas pazīstams kā Dollo likums, nosaka, ka, tiklīdz kāda sarežģīta īpašība laika gaitā tiek zaudēta ciltsrakstos, maz ticams, ka tā atkal parādīsies nākamajās paaudzēs.

Lai pārbaudītu šo ideju ar zīdītājiem, pētnieki sadalīja tūkstošiem sugu četrās kategorijās: pilnībā sauszemes sugas, tās, kurām ir daži ūdens pielāgojumi, bet kuras joprojām ir mobilas uz sauszemes, sugas ar ierobežotu pārvietošanos uz sauszemes un pilnībā ūdens zīdīotāji, piemēram, vaļi .

Pētnieki pārbaudīja evolūcijas attiecības starp sugām ar zariem, kas norāda uz kopīgiem senčiem. Salīdzinot šo sugu iezīmes, pētnieki izveidoja modeļus, kas novērtēja konkrētu iezīmju attīstības varbūtību.

"Viens no mūsu darba galvenajiem punktiem bija iekļaut visu adaptāciju gradientu no pilnībā sauszemes līdz pilnībā ūdens formām un pārbaudīt, vai šīs adaptācijas ir neatgriezeniskas," pavēstīja pētījuma galvenā autore Bruna Farina, Friborgas universitātes doktorante.

Komanda atklāja, ka pastāv slieksnis starp daļēji ūdenī un pilnībā ūdenī dzīvojošām sugām, un, tiklīdz šis slieksnis ir pārsniegts, ūdens adaptācijas ir neatgriezeniskas. Pāreja uz ūdens vidi bija saistīta ar vairākām izmaiņām, tostarp palielinātu ķermeņa masu, kas palīdzēja viņiem saglabāt siltumu vēsākā vidē, un gaļēdāju diētu, lai veicinātu straujāku vielmaiņu.

"Mēs noskaidrojām, ka ir iespējams pāriet no dzīves uz sauszemes uz daļēju dzīvi ūdenī, taču dažiem pielāgojumiem dzīvošanai ūdenī ir neatgriezenisks sekas," sacīja Farina. Tāpēc iespēja, ka pilnībā ūdensdzīvnieki, piemēram, vaļi un delfīni, atgriezīsies uz sauszemes, ir gandrīz nulle.