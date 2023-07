Draudu un iebiedēšanas dēļ Nīderlandes finanšu ministre pamet politiku

Pirmstermiņa vēlēšanās, kuras nākas rīkot pēc premjerministra Marka Rites valdības sabrukuma viņa vairs nestartēs kā kreisi liberālās partijas D66 saraksta līdere, pavētīja Kāga.

"Man iepriekšējais periods noslēdzis ar naidu, iebiedēšanu un draudiem," atzina 61 gadu vecā politiķe, piebilstot, ka saņēmusi arī mīlestību un sava darba novērtējumu.

Tomē Kāga pauda apņēmību turpināt pildīt ministra pienākumus līdz jaunas valdības izveidei pēc vēlēšanām.

Intervijā laikrakstam "Trouw" Kāga cita starpā žēlojās par mizoginiju. "Baidos, ka opozīcija kaut ko liecina par sociālo klimatu Nīderlandē. Mizoginija diemžēl pastāv. Īpaši, ja sieviete uzdrīkstas rīkoties drosmīgi," norādīja ministre.

Lai gan arī citi politiķi saņēmuši draudus, Kāgai adresēts vislielākais skaits naidīgu vēstījumu, norāda laikraksts.

Kā ziņots, piektdien sabruka Nīderlandes valdošā koalīcija, jo partijas nespēja pārvarēt domstarpības par imigrācijas ierobežošanu.

Arī Rite, kas tiek dēvēts par "teflona Marku", jo spējis premjera krēslā noturēties jau 12 gadus, paziņojis, ka pēc vēlēšanām atstās politiku.

Viņš ceturto reizi uzņēmās valdības vadību 2022. gada janvārī pēc 271 dienu ilgām koalīcijas sarunām.

Rites pārstāvētā liberāli konservatīvā Tautas partija brīvībai un demokrātijai (VVD) bija ierosinājusi padarīt ievērojami stingrāku patvēruma piešķiršanas kārtību, taču saskārās ar spēcīgu koalīcijas partneru pretestību.

Premjers bija ierosinājis ierobežot to patvēruma meklētāju tiesības uz ģimenes apvienošanos, kas glābjas no vispārēja apdraudējuma, piemēram, kara, atšķirībā no tiem, kam patvērums piešķirts, pamatojoties uz briesmām, kas tiem izcelsmes valstī draud personīgi kā indivīdiem.

Taču Kristīgā savienība (CU) un finanšu ministres Sigridas Kāgas vadītā kreisi centriskā partija D66 pret to kategoriski iebilda, vēsta mediji.

Imigrācijas jautājums Nīderlandes valdībā jau ilgi bijis strīdus ābols. Kamēr VVD un kristīgie demokrāti (CDA) iestājās par stingrāku imigrācijas ierobežošanu, CU un D66 tam pretojās.

Nīderlandē pašlaik tiek īstenotas imigrācijas sistēmas reformas, kas paredz sadalīt patvēruma meklētājus divās kategorijās. Pirmajā grupā būtu tie, kas tiek vajāti savas politiskās vai reliģiskās pārliecības dēļ vai savas seksuālās orientācijas dēļ, savukārt otrajā grupā būtu kara bēgļi, kuriem Nīderlandē būs ļauts uzturēties tikai pagaidām un kuriem būs mazāk tiesību nekā pirmajai grupai.

Lai gan CU un D66 bija gatavas piekāpties tādos jautājumos kā, piemēram, stingrāka vēršanās pret patvēruma tiesību ļaunprātīgu izmantošanu vai patvēruma meklētāju sadalīšanu dažādās kategorijās, Rites piedāvāto ģimenes atkalapvienošanās ierobežošanu šīs partijas uzskata par pārāk tālejošu.

Lai gan vēlēšanu datums vēl nav noteikts, laikraksts "De Telegraaf", atsaucoties uz avotiem valdības aprindās, vēsta, ka tās, visticamāk, notiks 22.novembrī.