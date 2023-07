5 iemesli, kāpēc apmeklēt ziedu festivālu Lietuvas lielākajā muižā

1. Reibinoša ziedu jūra. Šovasar festivālā dominēs romantiska harmonija un elegance, radot sajūtu, ka atver vecmāmiņas lādi un atrod mežģīņu kleitu, kas ir vēstures un šarma apvīta. Festivāls ir gatavs pārsteigt ar negaidītām augu kombinācijām, kā arī jaunajām ziedu skulptūrām un kompozīcijām. Piemirstās ziedu šķirnes, piemēram, romantiskās celozijas, trauslās rudzupuķes, elegantās cinnijas un nostalģiskās asteres, iemirdzēsies jaunā gaismā; varēs ieraudzīt vēl neredzētās nasturciju, kliņģerīšu, samteņu un saulespuķu pasugas. Reibinošas krāsas un aromāti, vēl izsmalcinātāki nosaukumi un izskats neapšaubāmi aizraus ne tikai ziedu mīļotāju sirdis.

2. Cirks, dejas un elpu aizraujoši triki. Festivāla laikā simtgades parks pārvērtīsies par vienu milzīgu skatuvi 5 hektāru platībā, kur starptautiskā aktieru un cirka mākslinieku trupa pārsteigs ar mākslas priekšnesumiem un izrāžu fragmentu interpretācijām, apvienojot ielu teātri ar jautriem vai pat elpu aizraujošiem cirka trikiem. Sajaucot fantāziju ar realitāti, runās pat pats Šekspīrs, bet mazos viesus gaida Šekspīra leļļu teātra izrādes.

3. Unikālās izklaides visai ģimenei. Vairāk nekā 30 muižas ēkās ik dienu var apmeklēt seno amatu un tehniku darbnīcas, apskatīt retro automobiļu kolekciju un pajūgus, kā arī ar tiem pavizināties, ietērpties galma tērpos, apmeklēt 19. gadsimta stila fotostudiju, atklāt tādas vietas kā Panoptiks, Sodu pagrabs, ārsta kabinets, pulksteņu un veco spēļu automātu ekspozīcijas. Jūs pārsteigs arī UNESCO nemateriālā mantojuma sarakstā iekļauto piekūnu medību tradīciju atdzimšana un dresētie plēsīgie putni. Mazos muižas apmeklētājus priecēs muižas sētas iemītnieki, retro karuselis, krāšņa ziedu pils un slavenais muižas iemītnieks – kamielis.

4. Vēsturiskās muižas īpašā atmosfēra. Festivāls nav atdalāms no 19. gadsimta muižas burvīgās atmosfēras. Tā ir ne tikai Lietuvā lielākā muižas saimniecība, bet arī viena no 18 pievilcīgākajām kultūras tūrisma vietām Eiropā, kas ir ieguvusi Lietuvas „Gada tūrisma objekts 2018., 2019., 2021., 2022.“ titulu.

5. Ziedus var ne tikai apbrīnot, bet arī nogaršot. Īpaša uzmanība tiks pievērsta ēdamajiem ziediem, kuri lielās platībās ziedēs pie muižas dzirnavām, ķimeņu laukiem, kā arī unikālajiem sakņu dārziem, kas ne tikai apžilbinās ar savu skaistumu, bet arī kļūs par papildinājumu ēdieniem krogā.

Informācijai

Festivāls strādā katru dienu – gan darba dienās, gan brīvdienās.

Plašāka informācija un biļetes: www.pakrojasmuiza.lv

Pakrojas muiža atrodas pavisam netālu no Bauskas un Jelgavas, un vien divu stundu braucienā no Rīgas. Kā nokļūt uz Pakrojas muižu bez mašīnas? Braucienus uz festivālu no Rīgas un citām pilsētām organizē daudzas Latvijas ceļojumu aģentūras.