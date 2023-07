Krievijā aicina gatavoties valsts atslēgšanai no pasaules interneta

"Plānu būvēt no ārpasaules slēgtu "Runete" Krievijā nav. Valsts negrasās norobežoties. Bet mums ir jābūt gataviem, ka mūs var mēģināt no ārpuses nogriezt no maģistrālajām sakaru līnijām," savā "Telegram" kanālā rakstīja deputāts, vēsta "The Moscow Times".

Viņš atgādināja, ka jau 2019. gadā varasiestādes pieņēma likumu par ilgtspējīgu "Runete". "Valstij savā rīcībā ir plašs instrumentārijs, kas ļauj kontrolēt un nepieļaut, piemēram, destruktīva satura vai resursu negatīvas izpausmes, kā arī nodrošināt tīkla darbību ārējā atslēgumā," skaidroja deputāts.

Viņš Krievijas "digitālo suverenitāti" nodēvēja par objektīvu realitāti. "Bez tā šobrīd nav iedomājams nevienas ekonomikas un servisa pakalpojumu nozares darbs," uzsvēra Hinšteins.